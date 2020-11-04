209 أصوات لـ بايدن في المجمع الانتخابي مقابل 118 لـ ترامب

2020/11/04 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- بايدن على 209 أصوات في المجمع الانتخابي، متفوقًا على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن بايدن حصل على 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتًا لصالح الجمهوري دونالد ترامب.



وحصل ترامب على أصوات ولايات أركنساس، إنديانا، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، وميزوري، نبراسكا، نورث داكوتا، وأيضا ساوث كارولينا […]

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