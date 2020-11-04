2020/11/04 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، استطاع حسم تصويت ولاية أريزونا الأمريكية، متفوقا على الرئيس دونالد ترامب، حيث حصد على أصوات المجمع الانتخابي فيها والبالغ 11.



فيما حصد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، على أصوات ولاية أريجون، وذلك ضد الرئيس دونالد ترامب، ضمن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



بايدن يحسم أصوات أريزونا وكالة الصحافة المستقلة.

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