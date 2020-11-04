ترامب يحقق مفاجأة في سوق المراهنات.. وفرص بايدن تضعف

2020/11/04 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم بورصة "بيتفاير" للمراهنات، سام روسبوتوم، إن ترامب قد تفوق على بايدن بشكل كبير، وهو الآن في مركز الصدارة، مشيرا إلى أن ليلة فرز الأصوات ستكون عصيبة للغاية بالنسبة لبايدن.

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