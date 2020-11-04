الجمهوريون يسيطرون على 45 مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 42 للديمقراطيين

2020/11/04 | 08:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يحتدم الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يسعى كلا الحزبين للهيمنة على الكونجرس المقبل، مع انطلاق السباق الرئاسي.



وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” حقق الجمهوريون 45 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مقابل 42 مقعدًا للديمقراطيين.



وتضمن كل ولاية أمريكية من خلال الانتخابات مقعدان في مجلس الشيوخ الأمريكي البالغ أعضاؤه 100 عضو، حيث […]

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