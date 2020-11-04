2020/11/04 | 08:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- رغم فقدان أمريكا لأكثر من 230 ألف حالة وفاة بكورونا، إلا أن السيدة الأولى للولايات المتحدة «ميلانيا ترامب» ظهرت دون ارتداء الكمامة خلال تصويتها في الانتخابات الرئاسية 2020، والتي بدأت منذ عصر أمس الثلاثاء، وتستمر عمليات الفرز لأصوات الناخبين فيها حتى الآن-؛ مما عرضها للهجوم والنقد الشديدين.



وظهرت ميلانيا ترامب في عدد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها – فيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).