2020/11/04 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- وقع انفجار في غرفة مُعدَّة لفرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في إحدى مقاطعات ولاية جورجيا؛ الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل نتائج الولاية.



وذكرت عدة وسائل إخبارية أمريكية، من بينها “أتلانتا جورنال كونستيتيوشن”، أن الانفجار وقع في أنبوب للمياه في غرفة فرز الأصوات التي يتم إرسالها بالبريد بمقاطعة فولتن بولاية جورجيا.



وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار في غرفة لفرز الأصوات بولاية جورجيا الأمريكية وكالة الصحافة المستقلة.

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