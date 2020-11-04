2020/11/04 | 08:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

373 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، ان الاقتراض ليس حلا دائميا، فيما كشفت عن موعد توزيع رواتب الموظفين.

وذكر عضو اللجنة النائب فيصل العيساوي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، ان "رواتب الشهر المقبل وصولا الى منتصف العام المقبل ليست اساس المشكلة، والمشكلة تتعلق باستراتيجية اقتصادنا والى اين يتجه في ظل هذه الظروف" .

وتابع أن "اللجنة المالية النيابية تطمئن الموظفين بتوزيع رواتبهم خلال اسبوع او اقل".

واضاف ان "خطوة الاقتراض فيها حل مشكلة رواتب شهر او اثنين لكنها ليست حلا منطقيا لمشكلات الأعوام المقبلة"، مبينا ان "التأخير الحاصل في إقرار قانون الاقتراض يعود لمناقشة آليات واضحة تنتهجها المؤسسات لتقليل نفقاتها وتعظيم وارداتها وربط الانفاق بالنشاط وما يتم تقديمه للمواطن من خدمات".

وأشار العيساوي الى، ان "بقاء هذه الطريقة في توزيع رواتب وتشريع موازنات ضخمة بمئات المليارات من دون حصول فرق للمواطن خطأ كبير ينبغي معالجته".

وأوضح أن "الدولة مطالبة باعادة جدولة أولوياتها واهتماماتها وكل الخطوات قابلة للدراسة والمراجعة".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق جديد من المالية النيابية بشأن موعد توزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق جديد من المالية النيابية بشأن موعد توزيع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).