الانتخابات الأميركية 2020.. بايدن يفوز بكاليفورنيا وواشنطن وترمب يتقدم في فلوريدا

2020/11/04 | 08:11 - المصدر: NRT عربية

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ترمب/ بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بولايات كاليفورنيا (55 صوتا في المجمع الانتخابي)، وأوريغون (7)، وواشنطن (12)، فيما فاز منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، بميزوري (6) وآيداهو (4).

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم 4 تشرين الثاني 2020، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، أضاف إلى رصيده، حتى الآن، ولايات نبراسكا (5)، ونيو مكسيسكو (5) ولويزيانا (8) ووايومنغ (3)، ونورث داكوتا (3)، وساوث داكوتا (3)، وتينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، وميسيسيبي (6) وآلاباما (9)، وويست فيرجينيا (5) وكنتاكي (8).

وقالت الوكالة إن بايدن فاز في نيويورك (29)، وفيرجينيا (13) ورود آيلاند (4)، ونيوجيرزي (14)، وماساتشوستس (11)، وميريلاند (10)، وإلينوي (20)، وديلاوير (3)، وكونيتيكت (7) وكولورادو (9).

وتشهد، ولاية فلوريدا، التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي وتعتبر من الولايات المتأرجحة، منافسة محتدمة بين المرشحين، وتشير التوقعات إلى تقدم ترمب فيها.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، أمس الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ر.إ

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