2020/11/04 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف يتساءل البعض من سوف ينجح ترامب أم بايدن؟ قد يأخذ إعلان النتيجة بعض الوقت ، لكن هل هذا مهماً بالنسبة لنا في سورية؟ يقول بعض الإسلاميين السوريين، و القوميين أن أمريكا عدوّة، لا يهمنا من ينجح في الانتخابات.



هو جواب فيه بعض أوجه الصّحة، و منها أنّ السياسة الأمريكية لن تتغير كائناً من كان الناجح إلا بشكل شكلي وليس عميقاً ، وفيه خطأ كبير ، وهو أن أمريكا اليوم هي سيدة العالم بما تملكه من قوة، إضا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الأمريكية - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الأمريكية - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).