أمريكيون يتوجهون للتصويت في الانتخابات الأمريكية على ظهور الخيول – صور

2020/11/04 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد؛ لجأ العديد من المواطنين الأمريكيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من خلال التصويت المبكر عبر البريد، لكن في محمية نافاجو الخاصة بالسكان الأصليين في الولايات المتحدة؛ يمكن أن يستغرق وصول البريد أسابيع، هذا إذا وصل في الأساس؛ ولذلك خشي قادة المجتمع المحلي حرمان مواطنيهم من حق […]

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