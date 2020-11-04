2020/11/04 | 08:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملاق التكنولوجيا يطلق نظام دفع مالي مطور بمسح راحة اليد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملاق التكنولوجيا يطلق نظام دفع مالي مطور بمسح راحة اليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).