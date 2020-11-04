المستقلة “إلهان عمر” تحتفظ بمقعدها في الكونجرس الأمريكي

2020/11/04 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- احتفظت المرشحة الديمقراطية إلهان عمر، بمقعدها، في مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية مينيسوتا، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات.



وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، حصلت الديمقراطية إلهان عمر، على 65% من الأصوات في مينيسوتا، مقابل 25.9% لصالح منافسها الجمهوري لاسي جونسون.



من جهتها، توقعت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن يحتفظ الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.



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