ترامب يقلب الميزان لصالحه في ولاية فلوريدا الحاسمة

2020/11/04 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ مع إغلاق صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأميركية، فجر الأربعاء، وانطلاق فرز أصوات الناخبين لاختيار ساكن البيت الأبيض المقبل، قالت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلب النتائج لصالحه في ولاية فلوريدا الحاسمة بعد فرز معظم الأصوات، وذلك بعد أن أفيد سابقا بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.وأشارت شبكة فوكس نيوز إلى فوز المرشح الجمهوري بالولاية، فيما سجلت بعض المناطق احتفالات شعبية لأنصار ترمب.وتعتبر ولاية فلوريدا من الولايات المهمة بالنسبة للمرشح الرئاسي في تلك الانتخابات الاستثنائية، التي شهدت إقبالاً مبكرا ملحوظاً./انتهى9

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