2020/11/04 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ توقعت شبكة فوكس نيوز الأميركية الأربعاء فوز دونالد ترامب في ولاية تكساس (معقل الجمهوريين التقليدي)، بعد أن سجل منافسه الديمقراطي جو بايدن تقدما وإن كان طفيفا فيها في وقت سابق اليوم، .وأظهرت آخر الاستطلاعات، الأربعاء، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترمب في ولايات بنسلفانيا وأوهايو وميشيغن وويسكونسن.وفي آخر أرقام الفرز، تبين تقدم ترمب على بايدن بعد فرز حوالي نصف الأصوات في بنسلفانيا، تلك الولاية التي تعتبر من الولايات المتأرجحة سابقاً./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوكس نيوز تتوقع فوز ترامب في ولاية تكساس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوكس نيوز تتوقع فوز ترامب في ولاية تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).