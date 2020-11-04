بعد اغلاق صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الامريكية ... ما هي النتائج الأولية لـ

2020/11/04 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نيبنا/ اغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات أميركية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو.بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا وولاية فيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون./انتهى9

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