2020/11/04 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- افادت تقارير أن شرطة فيرجينيا ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا بعد أن زُعم أنه تسبب في انفجار قنبلة في مدرسة ابتدائية تستخدم كمركز اقتراع، حيث شهدت انتخابات 2020 اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.



تم إرسال مكالمة من مدرسة تايلور الابتدائية في نورفولك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تهديد بتفجير مركز اقتراع في ولاية فيرجينيا وكالة الصحافة المستقلة.

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