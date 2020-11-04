2020/11/04 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ألقت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية، القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا؛ عقب زعمه بوضع قنبلة داخل مدرسة تستخدم كمركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بالتزامن مع اندلاع أعمال شغب بين مؤيدي ترامب وبايدن.



وتلقت السلطات الأمريكية، مكالمة هاتفية، من مدرسة تايلور، التي تستخدم كمركز اقتراع في ولاية فيرجينيا، واعتقلت الشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قنابل وأعمال عنف وطرد مشبوه..



حالة مراكز الاقتراع في أمريكا وكالة الصحافة المستقلة.

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