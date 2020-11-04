2020/11/04 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 4 أشخاص، في حادث إطلاق نار في هندرسون بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقالت الشرطة في نيفادا، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” إنها تلقت إخطارا بإطلاق نار قرب مجمع سكني في ولاية نيفادا الأمريكية، وتوجهت على الفور.



وأضافت أنها فور توجهها إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية وكالة الصحافة المستقلة.

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