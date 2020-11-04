الباوي: الحكومة مطالبة بايضاح حقيقة اختراق امريكا لاجواء العراق

2020/11/04 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الحكومة يجب ان توضح للجميع حقيقة المعلومات الصادرة من الاطراف البرلمانية حول قيام الطيران الامريكي باختراق اجواء العراق وتنفيذ عمليات اجرامية.

وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بعض النواب تحدثوا في الاعلام عن تعرض اجواء البلاد الى سلسلة خروقات متكررة من قبل الطيران الامريكي واكدوا انه نفذ سلسلة عمليات وصفوها بالمريبة”.

واضاف ان “حديث النواب لم يأت من فراغ، وينبغي على الحكومة الكشف عن حقيقة هذه التفاصيل التي تندرج في صلب مهامها السياسية والامنية، وخاصة القيادة العامة للقوات المسلحة من جهة، وايضا لجنة الامن والدفاع البرلمانية من جهة اخرى”.

وبين ان “استمرار الصمت حول هذه الخروق سيقود البلد الى المجهول، اذ يتوجب على الحكومة السيطرة على سماء البلاد واصدار القرارات التي تحفظ السيادة وتمنع حدوث اي خرق امني”.



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