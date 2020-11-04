بعد إغلاق صناديق الاقتراع.. الأميركيون يحبسون أنفاسهم بانتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

2020/11/04 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

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من الانتخابات الأميركية

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أن ملايين الأميركيين يحبسون أنفاسهم حيث ينتظرون بقلق النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية وسط انقسام حاد غير مسبوق بين الأميركيين حول من سيكون الرئيس المرشح الديموقراطي جو بايدن أو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وأغلقت مراكز الاقتراع في بعض الولايات اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء بالتوقيت الأميركي، فيما تغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلي.

وأفادت تقديرات شبكات التلفزة الأميركية الكبرى بفوز ترمب بولايات إنديانا وتينيسي وأوكلاهوما وكنتاكي وفيرجينيا الغربية وأركنساس وميسيسيبي وألاباما، مقابل فوز بايدن بولايات فيرمونت وفيرجينيا وميريلاند وواشنطن وماسوتشوستس وديلاور ونيوجرزي وكونيتيكت وإيلينوي ورود آيلاند.

كما أفادت تقديرات شبكتي "سي ان ان" و"ان بي سي" الأميركيتين بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة، ومن شأن فوز ترمب بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا، حيث يحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة الأميركية.

وتدفقت النتائج الأولى مع توقع وسائل الإعلام الأميركية انتصارات للجمهوري الحالي حتى الآن في إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وتينيسي وويست فيرجينيا - جميع الولايات التي فاز بها في عام 2016، فيما استولى بايدن، على ولايته الأصلية ديلاوير وماريلاند وماساتشوستس وفيرمونت وفيرجينيا ونيوجيرسي، بالإضافة إلى الأصوات الانتخابية الثلاثة الممنوحة للعاصمة الأميركية واشنطن (مقاطعة كولومبيا).

ويتوقع المراقبون أن ينخفض السباق المتنازع عليه بشدة على البيت الأبيض إلى حفنة من الولايات الرئيسية في ساحة المعركة، وتستعد البلاد لليلة طويلة من ترقب النتائج.





وقال الرئيس الجمهوري أمس الثلاثاء، خلال تفقده المقر العام للحملة الجمهورية في إحدى ضواحي واشنطن "إنها اللعبة السياسية، ونحن إزاء انتخابات ولا شيء أكيدا"، وأضاف بصوت متعب "الفوز سهل، لكن الخسارة ليست سهلة بتاتا.



بالنسبة إلي ليست كذلك"، في إشارة نادرة الى احتمال خسارته الانتخابات.

وكان المرشح الجمهوري البالغ 74 عاما احتل المنصات وكثف تنقلاته الانتخابية في الأيام الأخيرة مراهنا على حماسة أنصاره الذين يعيشون تعبئة قصوى جراء حملة انتخابية اتسمت بحدة غير مسبوقة، بهدف تحقيق مفأجاة كما سبق وفعلوا العام 2016.

ويعول بايدن (77 عاما) من جهته، والذي ترجح نتائج استطلاعات الرأي فوزه منذ أشهر، على النفور الذي يثيره خصمه في صفوف جزء كبير من الناخبين، ليحقق "فوزا واسعا" ويدخل البيت الأبيض رئيسا بعدما شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.

وتقاطر الأميركيون في كل أرجاء البلاد إلى مراكز الاقتراع تحدوهم دوافع متناقضةـ حيث قالت فيرونيكا كاسترو، وهي مدرسة تبلغ السابعة والثلاثين في مركز اقتراع في إيستون في بنسلفانيا، "أريد التخلص من ترمب.



فلا مجال لأن نمضي أربع سنوات إضافية معه".

في المقابل، صوتت كلارا خيمينس الأميركية من أصول كوبية بفخر لدونالد ترمب في ميامي، مؤكدة "نحتاج الى رئيس قوي يدافع عن بلاده ويحبها".

وتتجه كل الأنظار الى فلوريدا، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات.



وبدون الفوز بهذه الولاية التي سبق أن كسبها العام 2016، ستكون المهمة شبه مستحيلة أمام دونالد ترمب للبقاء في البيت الابيض.

في المقابل، في حال فاز في فلوريدا حيث المنافسة محتدمة جدا مع بايدن في استطلاعات الرأي، سينصب الاهتمام على بنسلفانيا، مسقط رأس المرشح الديموقراطي، وتظهر استطلاعات الرأي فيها تقدما لنائب الرئيس السابق لكن بفارق قريب من هامش الخطأ.

ر.إ

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