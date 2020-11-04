بإشراف الكاظمي.. تشكيل غرفة عمليات لمعالجة مشاكل الكهرباء في بغداد

2020/11/04 | 08:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شــــكلت وزارة الكهربــــاء غرفــــة عمليــــات لوضع خطط وتوصيــــات لمعالجــــة مشــــكلة الاختناقات في شــــبكات التوزيــــع والنقل ببغداد لضمان زيــــادة موثوقية التجهيز قبل موســــم الصيــــف المقبــــل.

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