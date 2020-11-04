الانتخابات الامريكية.. الديمقراطيون يعززون سيطرتهم على الكونغرس

2020/11/04 | 08:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أحتفظ الديموقراطيّون بسيطرتهم على مجلس النوّاب الأميركي لا بل إنّهم عزّزوا هذه الأغلبية في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"إيه بي سي".

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