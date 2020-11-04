أطعمة غنية بفيتامين (د) يمكنها تعويض النقص الحاد في الجسم

2020/11/04 | 08:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صحة وعافيةالشائع جدا أن المصدر الرئيسي لفيتامين (د) هو أشعة الشمس، لكن خبراء كشفوا عن أطعمة غنية بفيتامين (د) يمكنها تعويض النقص الحاصل به في فصل الشتاء.وأوضحت معالجة التغذية في بيو كولت، كيم بلازا، أهمية فيتامين (د)، وقالت: “هذا الفيتامين مهم لجهاز المناعة لدينا بالإضافة إلى دعم صحة الجهاز الهضمي”.وفي حين أنه من …

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