أين الحضاريون في صدام الهمجيات الجاري؟ - جلبير الأشقر

2020/11/04 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر يا له من زمن قاتم مظلم! بينما كانت أنظار العالم منصبّة على الصراع الانتخابي الدائر في الولايات المتحدة على خلفية تخوّف معمّم من نشوب نزاع أهلي دموي في ذلك البلد، وهي خشية تظهر للمرة الأولى بهذه الحدّة منذ حرب الانفصال التي شهدتها أمريكا قبل قرن ونصف، لم يرد ما يصرف الأنظار عن الانتخابات الرئاسية تلك، ولو لوهلة فقط، سوى الهجوم العشوائي المجنون الذي شنّه في فيينا داعشيون (على ما يبدو عند كتابة هذه ا ......





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