الانتخابات الامريكية بايدن متقدم على ترامب وفرز الاصوات مازال مستمر

2020/11/04 | 08:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأغلقت صناديق الاقتراع في غالبية الولايات الأمريكية، مع البدء بفرز الأصوات، وظهور نتائج عدة ولايات يتنافس عليها دونالد ترامب وجو بايدن.وبحسب آخر النتائج، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن تحصل على 223 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما وصلت أصوات ترامب إلى 204، علما أن الأصوات التي تضمن الفوز بالرئاسة هي 270.ويتفوق بايدن على ترامب …

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