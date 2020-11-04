التعليم تعلن تمديد السقف الزمني لنقل الطلبة الدارسين خارج العراق على قناة الموازي الدولي

2020/11/04 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات نقل الطلبة الدارسين خارج العراق على قناة التعليم الموازي الدولي الى غاية 2020/11/15.واكدت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : اعتماد الوزارة الحدود الدنيا لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وحسب سنة القبول لنقل الطلبة المتقدمين للنقل على قناة التعليم الموازي الخاص الصباحي الدولي./انتهى9

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