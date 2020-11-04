بايدن يعلن انه على مسار تحقيق الفوز بالانتخابات الامريكية

2020/11/04 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن انه على مسار تحقيق الفوز بالانتخابات الامريكية .و توقع بايدن اعلان النتائج النهائية للانتخابات الامريكية يوم غد الخميس".وقال بايدن الى مؤيديه في ويلمينغتون بولاية ديلاوير نتوقع اخبارا جيدة من ولاية جورجيا ، ونحن على مسار الفوز بها ./انتهى9

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