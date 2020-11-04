إقامة معسكر تدريبي دائم لفريق القاسم لكرة القدم

2020/11/04 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ أعلنت الحكومة المحلية في بابل اليوم الأربعاء عن اقامة معسكر تدريبي دائم لفريق نادي القاسم الرياضي لكرة القدم بعد فوزه على فريق المعقل في بطولة العراق لكرة القدم.وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل"أن الحكومة المحلية قررت تخصيص منتجع بابل السياحي مقرا دائما لفريق القاسم لكرة القدم للتدريب و توفير العجلات مجانا لنقل الفريق لاي مكان في داخل العراق.واضاف أن الحكومة المحلية قررت تخصيص مبالغ مالية لاعضاء الفريق من أجل شراء ملابس ومستلزمات إضافة إلى مبالغ تشجيعية لهم .وتابع :" إننا نتطلع إلى أن يحقق فريق القاسم نتائج مبهرة في مبارياته المقبلة"./ انتهى

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