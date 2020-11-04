البرازيل تسجل 11843 إصابة و243 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/04 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 11843 إصابة و243 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11843، ليصل العدد الإجمالي إلى 5566049 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 1 تشرين الثاني 10100 حالة، وفي اليوم الثاني منه 8501.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 243 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 160496 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 1 تشرين الثاني 190 حالة وفي اليوم الثاني منه 179.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات

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