النتائج الأولية للانتخابات الأميركية: بايدن ’متفائل’.. وترامب يتحدث عن ’سرقة’!

2020/11/04 | 09:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأميركية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز بايدن ب 60,781,183 صوتا 51% من الناخبين، فيما حصل ترامب على 59,706,729 صوتا 49%.

خارطة التصويت

وتوزعت نتائج التصويت الانتخابيي بين ترامب وبايدن بالشكل الاتي:

الولايات التي فاز بها بايدن:

- فرجينيا: ( 13 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ماستشيوسس: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ديلاوير: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ميريلاند: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نيوجيرسي: ( 14 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- العاصمة واشنطن: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كونيتيكت: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- إيلينوي: ( 20 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- رود أيلاند: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نيويورك: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نيو مكسيكو: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كولورادو: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نيو مكسيكو : ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- إيلينوي: ( 20 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كاليفورنيا: ( 55 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أوريغون: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- واشنطن: ( 12 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- هاواي: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- مينيسوتا: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

فيما أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

الولايات التي فاز فيها ترامب:

- إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- وايومينغ: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ساوث داكوتا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نورث داكوتا: (3 ) أصوات بالمجمع الانتخابي

- ساوث كارولاينا: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- لويزيانا: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نبراسكا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- داكوتا الشمالية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- داكوتا الجنوبية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- يوتاه: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ميزوري: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- فلوريدا: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أيداهو: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أوهايو: ( 18 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أيوا: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

وقال بايدن في كلمة قبل قليل، " نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل"، مضيفاً "نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغن وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا".

من جانبه قال ترامب في تغريدة، "بلغنا مستوى متقدما لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.



لن ندعهم يفعلوا ذلك ابدا، ولا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع".

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