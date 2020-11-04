بايدن: نشعر بارتياح لنتائج الانتخابات حتى اللحظة

2020/11/04 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف بايدن "نشعر بارتياح حول الوضع الذي نحن فيه، البعض قال إننا ربحنا أريزونا، ونشعر بارتياح بالنسبة لمنيسوتا، ولا زلنا نتصارع في جورجيا، ونشعر بارتياح حول متشيغين وويسكونسون"

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