وزارة المالية العراقية حددت موعد صرف رواتب المتقاعدين

2020/11/04 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة المالية العراقية الفترة التي سيتم فيها توزيع رواتب المتقاعدين.

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