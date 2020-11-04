جو بايدن يلقي كلمة للشعب الأمريكي

2020/11/04 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن إلقائه كلمة إلى الشعب.



وأفادت مؤشرات أولية ضمن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية هاواي، وأصوات المجمع الانتخابي فيها، والمقدر بـ 4 أصوات، ضد الرئيس دونالد ترامب.



من ناحية أخرى، أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأربعاء، بقرب فوز […]

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