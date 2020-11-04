النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الاميركية

2020/11/04 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب بـ 17 ولاية حتى الآن، في حين فاز الديمقراطي جو بايدن بـ 16 ولاية وبمقاطعة كولومبيا.

وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فاز ترامب في ساوث كارولينا، وويست فرجينيا، وأيداهو، وكنتاكي، وتينيسي، وألاباما، ومسيسيبي، ولويزيانا، وأركانسو، وميزوري، وأوكلاهوما، وكنساس، ونبراسكا، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، ووايومينغ، ويوتا.

وفاز بايدن بفيرمونت، ونيوهامبشير، وماساتشوستس، ورود آيلاند، وكونيتيكت، ونيويورك، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماريلاند، وفرجينيا، وإلينوي، وكولورادو، ونيو مكسيكو، وواشنطن، وأوريغون، وكاليفورنيا إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

وحصل بايدن بذلك على 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 118 لترامب، وفق بلومبرغ حتى الآن.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بـ 270 صوتاً في المجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض.

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