ترامب: لن أترك الديمقراطيين يسرقون الانتخابات


ترامب: لن أترك الديمقراطيين يسرقون الانتخابات
2020/11/04 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المستقلة/- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي، بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب “ترامب” تعليقاً على كلمة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن: “وصلنا إلى نجاح كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!”.

وأضاف “ترامب” في تغريداته على تويتر: “سأدلي ببيان هذه الليلة، فوز كبير”.

[…]

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