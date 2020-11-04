ترامب: لن أترك الديمقراطيين يسرقون الانتخابات

2020/11/04 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي، بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وكتب “ترامب” تعليقاً على كلمة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن: “وصلنا إلى نجاح كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!”.



وأضاف “ترامب” في تغريداته على تويتر: “سأدلي ببيان هذه الليلة، فوز كبير”.



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