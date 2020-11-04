البلداوي يوضح صراع الزعامة السنية ويستبعد التوجه نحو “الاقليم السني”

2020/11/04 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اوضح النائب عن كتلة صادقون النيابية ومحافظة صلاح الدين، محمد البلداوي، حقيقة الصراع السني والسعي باتجاه تغيير الزعامات في هذا المكون، لافتا الى ان الحديث عن الاقليم السني امر مستبعد ويستخدم هذا المصطلح من اجل المزايدات السياسية.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “الخروج بتحالف سني يحتاج الى دعم جميع الاطراف الاخرى، حيث ان مايقال بشأن التوجه نحو اقالة الحلبوسي امر ممكن في حال الحصول على الدعم من باقي الاطراف بهذا الاتجاه”.

واضاف ان “الحديث عن الاقليم السني ماهو الا موضوع يدخل ضمن المزايدات السياسية، ولايمكن ان يكون واقعا بشكل فعلي او يطبق على ارض الواقع”.

وبين ان “من يطمح ان يكون زعيما على هذا المكون سيجد ان حقيقة الواقع السياسي مغايرة لذلك، اذ لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن هكذا توجه او مضي باتجاه الاقليم السني لان ذلك سيخلق صراعا ونزاعا كبيرا بين مختلف الاطراف والمحافظات”.



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