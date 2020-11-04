2020/11/04 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين الخبير الامني، امير عبد المنعم الساعدي، ان استمرار استباحة الاجواء العراقية من قبل اميركا وبموافقة الحكومة ينذر باحداث امنية وجرائم جديدة وقد تستهدف شخصيات بارزة في البلد وخاصة من يقف ضد السياسية الامريكية وتواجد القوات الاجنبية في العراق.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “اجواء العراق تحت السيطرة الاميركية، وقد لاتسمح واشنطن لبغداد بالتعاقد مع روسيا والصين للحصول على انظمة دفاع جوي واجهزة رصد متطورة”.

واضاف ان “صمت الحكومة وموافقتها على استمرار السيطرة الاميركية للاجواء العراقية ينذر بكوارث مقبلة، وربما يتم استهداف شخصيات بارزة رافضة للوجود الاميركي بواسطة الطيران المسير”.

وبين ان “عدم السيطرة على الاجواء العراقية من قبل الحكومة سيبقي الارهاب نشطا في جميع المحافظات التي يتواجد فيها، حيث يحصل على امداده في بعض المواقع عن طريق الطائرات الاميركية، فضلا عن تحركاتها مابين السفارة والقواعد العسكرية لنقل بعض الجواسيس وربما حتى قادة الارهاب من مكان الى اخر”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: استمرار الطيران الاميركي في سماء العراق ينذر باستهداف شخصيات بارزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني: استمرار الطيران الاميركي في سماء العراق ينذر باستهداف شخصيات بارزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).