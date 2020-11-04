بايدن: نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

2020/11/04 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية.



وقال “بايدن” في كلمة من مقر حملته الانتخابية: “أشعر بالارتياح، نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات الرئاسية”.



وأضاف “بايدن” أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تعلن غدًا أو بعد غدٍ، متوقعًا الفوز بهذه الانتخابات وهزيمة الرئيس الأمريكي […]

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