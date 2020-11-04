ترمب وبايدن يخوضان معركة قوية في الولايات المتأرجحة.. هذه هي نتائجها حتى الآن

2020/11/04 | 09:13 - المصدر: NRT عربية

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بايدن/ ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لشبكة "سي ان ان " الأميركية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، يخوضان معركة قوية في 8 ولايات "متأرجحة" بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وذكر التقرير الذي نشر اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، قائمة بالولايات المتأرجحة وآخر النتائج فيها كالتالي:

1- أريزونا 11 صوتا بالمجمع الانتخابي: فرز نحو 75% من الأصوات (ترمب: 45.1% - بايدن: %53.5)

2- كولورادو 9 أصوات بالمجمع الانتخابي: فرز 85% من الأصوات (ترمب: 41.2% - بايدن: 56.5%)

3- فلوريدا 29 صوتا: فرز 94% من الأصوات (ترمب: 51.2% - بايدن: 47.8%)

4- جورجيا 16 صوتا: فرز 70% من الأصوات (ترمب: 45.0% - بايدن: 45.4%)

5- ايوا 6 أصوات: فرز 71% من الأصوات (ترمب: 50.6% - بايدن 47.5%)

6- ميتشغان 16 صوتا: فرز 46% من الأصوات (ترمب: 54.5% - بايدن: 43.7%)

7- مينيسوتا 10 أصوات: فرز 57% من الأصوات (ترمب: 42.6 – بايدن: 55.4%)

8- ويسكنسن 10 أصوات: فرز 59% من الأصوات (ترمب: 51.5% - بايدن: 46.8%)

وأظهرت مؤشرات CNN، فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأصوات ولايات وايومنغ وميسيسيبي وميسوري وكنساس وأوتا وألاباما وساوث كارولينا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وأركنساس وإنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية ونيفادا (3 من أصل 5 أصوات للمجمع الانتخابي بالولاية).

فيما فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن، بأصوات ولايات واشنطن وكاليفورنيا وأوريغون والينوي ونيوهامبشاير ونيو مكسيكو وكولورادو وكونتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ودولاير وميريلاند وماساتشوستس وفيرمونت، إضافة إلى وواشنطن العاصمة.

ر.إ

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