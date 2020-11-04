نائب: قانون المحكمة الاتحادية يتصدر جلسات البرلمان المقبلة

2020/11/04 | 09:13 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوشكه، الأربعاء، أن قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي تتصدر جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة لانه من القوانين الرئيسة التي تتطلب الحاجة إقرارها في المرحلة الحالية.

وذكر شوشكه، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، ان "قانون المحكمة الاتحادية يعد أساسيا في عملية الانتخابات ومن دونه لن تتم المصادقة عليها"، مبينا ان "أمام مجلس النواب اتجاهان بشأن المحكمة الاتحادية، إما تعديل قانونها الحالي أو المصادقة على مشروع قانون جديد".

وتابع أن "ذلك يتطلب الاسراع باجراء التعديلات، أو الاتجاه الآخر بتشريع قانون جديد، والمباشرة بالاتفاق على المواد الخلافية في القانون، ومنها؛ أن المحكمة تتألف من 9 قضاة، وإذا توفي أحد القضاة لا تتم المصادقة على الانتخابات".

واوضح ان "الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية مستمرة بالرغم من أن هذا القانون هو الحد الفاصل في العديد من القضايا والتشريعات والتفسيرات الدستورية، فهي جميعا تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستوريا".

وأشار إلى انه "ليس بالإمكان الاستغناء عن قانون المحكمة أو حتى تأجيله، لأنه لن تكون هناك مصادقة للانتخابات المبكرة المقبلة دون وجود محكمة تصادق على نتائجها".

ر.إ

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