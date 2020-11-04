ضبط محولات طاقة شمسية وشيبس مخالفة عند مداخل بغداد

2020/11/04 | 09:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٤ عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى وبالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط شاحنتين محملتين (محولات طاقة شمسية+جبس بطاطا ) مخالفة عند مداخل محافظة بغداد .

و قد تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها .

وتمارس الهيئة ، نشاطا ملحوظ خلال هذه الفترة من خلال تفعيل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرياتها للحد من التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الأيرادات.

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