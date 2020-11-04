2020/11/04 | 09:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر الرئيس الامريكي المرشح عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، من "رقة الانتخابات" الرئاسية لصالح خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لن ندعهم يسرقون الانتخابات أبداً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: لن ندعهم يسرقون الانتخابات أبداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).