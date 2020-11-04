تايم تستبدل شعارها الشهير لأول مرة منذ قرن

2020/11/04 | 09:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لمئة عام، قررت مجلة "تايم" الشهيرة استبدال شعارها واسمها الشهير، بمناسبة الانتخابات الأميركية.

وبطريقة مفاجئة، قررت المجلة الأميركية إصدار العدد الجديد من المجلة، بعنوان "صوّت"، مكان كلمة "تايم" الشهيرة.

وقال المدير التنفيذي للمجلة، إيدوارد فالسينتال: "أحداث قليلة حول العالم، تستطيع أن توازي أهمية الانتخابات الأميركية، في تغيير شكل العالم".

وللمرة الأولى منذ 100 عام، قررت مجلة "تايم" استبدال شعارها الشهير بكلمة "صوّت"، في عددها الجديد الصادر يوم 2 نوفمبر، بينما وضعت على غلافه رسمة لفتاة شابة مرتدية كمامة طويلة.

PUKmedia / وكالات ‌

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