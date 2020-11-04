ترامب: سألقي بيان النصر الليلة

2020/11/04 | 09:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيلقي بيان بالفوز في الانتخابات الامريكية التي تجري حاليا عمليات فرز الاصوات بها.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الاربعاء، سأدلي ببيان الليلة، إنه فوز كبير، مضيفا لقد وصلنا إلى مستوى كبير ، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك ابدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!.

PUKmedia / تويتر ‌

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