المالية النيابية: توزيع الرواتب خلال اسبوع او اقل

2020/11/04 | 09:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، ان الاقتراض ليس حلا دائميا، فيما كشفت عن موعد توزيع رواتب الموظفين.وذكر النائب فيصل العيساوي، في تصريح صحفي “رواتب الشهر المقبل وصولا الى منتصف العام المقبل ليست اساس المشكلة، والمشكلة تتعلق باستراتيجية اقتصادنا والى اين يتجه في ظل هذه الظروف”.وتابع أن “اللجنة المالية النيابية تطمئن الموظفين بتوزيع …

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