تمديد السقف الزمني لنقل الطلبة الدارسين خارج العراق.. تعرف على التفاصيل

2020/11/04 | 09:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات نقل الطلبة الدارسين خارج العراق على قناة التعليم الموازي الدولي الى غاية 2020/11/15.وفي هذا السياق اكدت الوزارة اعتماد الحدود الدنيا لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وحسب سنة القبول لنقل الطلبة المتقدمين للنقل على قناة التعليم الموازي الخاص الصباحي الدولي.

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