2020/11/04 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- رصدت لقطات مصورة تداولتها مواقع إخبارية عالمية لحظة إصابة طفلة أمريكية في الثامنة من عمرها بـ رصاصة طائشة في ساقها أمام أعين والدها وشقيقتها الصغرى، وذلك خلال جولة عائلية بمناسبة “الهالوين” بمدينة “نيويورك” الأمريكية مساء يوم السبت الماضي.



وتناول تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل الحادث، موضحًا أن العائلة علقت وسط تبادل إطلاق نيران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحظة إصابة طفلة أمريكية بـ رصاصة أمام والدها وشقيقتها – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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