2020/11/04 | 09:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- في هذه اللحظات تبلغ المنافسة بالانتخابات الأمريكية على أشدها، إذا يتنافس الرئيس الحالي دونالد ترامب على العودة إلى البيت الأبيض في فترة رئاسية جديدة، أمام جو بايدن المرشح الديمقراطي على كرسي الرئاسة الأمريكية.



تلك المنافسة الشديدة بين جو بايدن ودونالد ترامب تترجمها نتائج الانتخابات التي تظهر تبعًا في الوقت الحالي، فمن غير الواضح ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ما سيحدث عند تعادل الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن وكالة الصحافة المستقلة.

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