توقعات بـ”معركة سنية” على خلافة الحلبوسي وشخصية شيعية الأقرب لرئاسة البرلمان

2020/11/04 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..توقع رئيس حزب الوطن النائب السابق مشعان الجبوري، حدوث “معركة سنية” على خلافة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في حالة الإطاحة به، فيما أشار إلى نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي سيكون الأقرب لشغل المنصب.وقال الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “بقاء الحلبوسي في السلطة يؤذي الشركاء الآخرين”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك معارك على من يخلف الحلبوسي بعد الإطاحة به”.وأضاف، أنه “قد يصبح حسن الكعبي رئيسا لمجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية”، مبينا أن “بقاء حسن الكعبي في رئاسة البرلمان خلال الانتخابات مريح للقوى السنية المتنافسة”.وأكد الجبوري، أنه “من الصعب أن يتوافق السنة على رئيس برلمان خلفاً للحلبوسي”، لافتا إلى أنه “استشعرنا خطر تمدد الحلبوسي وهيمنته على محافظاتنا”.



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