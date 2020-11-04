مانشستر سيتي يجهِّز عرضًا جديدًا لميسي

2020/11/04 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

يعتزم مانشستر سيتي، إعادة التفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في كانون الثاني المقبل، قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

وحاول السيتي ضم ميسي في الصيف الماضي، بعد قرار اللاعب الرحيل عن برشلونة، لوجود خلافات مع الإدارة الكتالونية، بقيادة الرئيس المستقبل جوسيب ماريا بارتوميو.

وقدم مانشستر سيتي عرضًا إلى ميسي الصيف الماضي، مدته 3 مواسم، بالإضافة إلى موسمين آخرين في نيويورك سيتي التابع لمجموعة السيتي، مع راتب صافٍ يصل إلى 40 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يعد عرضًا جديدًا لتقديمه إلى ميسي في كانون الثاني المقبل، من أجل ضمه مجانًا في الصيف، وسرعة حسم هذا الملف، قبل أن تنجح الإدارة الجديدة لبرشلونة في إقناعه بالتجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يضع في حسبانه أن ميسي من الممكن أن يرحل الصيف المقبل، سواء من ناحية رغبته في تغيير الأجواء، أو صعوبة تجديد عقده في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وكان عمر برادة، المدير المالي لمانشستر سيتي، قد أكد بالفعل منذ أسابيع أن ناديه سيُعيد التفاوض مع ميسي، إذا حافظ المهاجم الأرجنتيني على رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأكد: "إنه موهبة رائعة، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على أي ناد في العالم داخل وخارج الملعب على الفور".

وأتم، "أنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في جيله، أعتقد أن أي نادٍ في العالم يود استكشاف إمكانية ضمه

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